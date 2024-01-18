كيف تربح 100 ألف جنيه شهريا من أعلى شهادة في تاريخ البنوك؟

يوفر البنك الأهلي ومصر حاليًا، أعلى شهادات جديدة لمدة العام، في تاريخ القطاع المصرفي، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، وعائد 23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الحصول على أرباح تصل إلى 135 ألف جنيه وهو ما نرصده.

أكثر من 100 ألف جنيه أرباح

يمكن لصاحب المبلغ 500 ألف جنيه، عند شراء شهادة الـ27% مدة العام، وتصرف في نهاية المدة، الحصول على أرباح 135 ألف جنيه، أما بالنسبة لشهادة الـ23.5% يكون العائد 9792 جنيه شهريًا.

ومن تفاصيل الشهادات الجديدة، يتيح البنكين الأهلي المصري ومصر، إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمانية، وهي متاحة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب».

تفاصيل الشهادات الجديدة

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء، وتسترد بكامل قيمتها الاسمية في نهاية مدتها، والعائد على الشهادات الجديدة يكون ثابت طوال المدة.

ويبدأ احتساب العائد على الشهادة من قبل الأهلي المصري ومصر، من يوم العمل التالي للشراء، ويمكن للأشخاص شراء الشهادات الجديدة عن طريق الإنترنت البنكي أو التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي أو من زيارة الفروع.