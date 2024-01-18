محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز الرصد الأمني بشرم الشيخ

صرح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، أن مركز الرصد الأمني الموحد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر افتتاحه بعد الانتهاء من أعمال إنشائه، سيخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، خاصةً تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى طريق شرم الشيخ - النفق، وطريق شرم الشيخ - طابا.

محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء

وأشار فودة إلى أن كل هذه الإمكانيات تتجمع من خلال مكان مركزي واحد، عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها، من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة العربية العالمية للبصريات، موجها بسرعة الانتهاء منه، ليتسنى العمل به قريبا.

محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى الرصد الأمني

جاء ذلك أثناء جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية لمبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ، استعدادا لافتتاحه بحضور الوزراء المعنيين وكبار الشخصيات، رافقه في الجولة اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية للمحافظة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المنفذة للمشروع والجهات المشرفة على التنفيذ.