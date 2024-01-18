«أوقاف جنوب سيناء»: فوز 3 واعظات بجائزة التميز الدعوي في 2023

أعلنت وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، فوز3 واعظات بجائزة التميز الدعوي في 2023، وهم كل من إيناس خيري والواعظة مدينة نحمده محمد والواعظة نبيلة محمد جلال، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير البرامج الدعوية والتثقيفية.

تقديم الوعظ للسيدات

قال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نفخر بوجود مثل تلك الواعظات التي ينتمين إلى مديرية أوقاف جنوب سيناء، حيث إنهن حاصلات على دورات مُتعددة من وزارة الأوقاف ليقوموا بتقديم دروس للسيدات بهدف ترسيخ العقيدة والوقوف على مقاصد سور القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة وأثرها على سلوك المسلم».

الحرص علي التعرف علي الدين الوسطي

قالت الواعظة إيناس خيري عبد الصادق في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تكريمها من قبل وزارة الأوقاف للفوز بالمركز الثامن بلوحة شرف واعظات الأوقاف لعام 2023، حيث تٌقدم الدروس الدينية إلى السيدات في مساجد شرم الشيخ.

وأشارت الواعظة نبيلة محمد جلال، إلى أنها حصلت على اعتماد من وزارة الأوقاف لتعليم السيدات أساسيات الدين الإسلامي الوسطي، وأثره على الأسرة والمجتمع من خلال سلسلة حلقات «كنوز القرآن».