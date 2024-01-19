انتهاء تدريب 600 فرد لرفع كفاءة الأطقم الطبية في القليوبية خلال أسبوع

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية الانتهاء من تدريب 600 فرد بالمنظومة الصحية بالمديرية خلال الأسبوع الماضي في إطار جهود المديرية للاستثمار في العنصر البشري الذي يعد من أهم ركائز تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة الأطقم الطبية، حيث عقدت بمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بالقليوبية

تدريب 600 شخص بالمنظومة الصحية

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية في بيان له أنه بلغ عدد المتدربين خلال أسبوع 600 متدرب خلال أسبوع.

خريطة تدريب العاملين بصحة القليوبية

أشار وكيل وزارة الصحة أنه تمثلت هذه الدورات التدريبية في تدريب أطباء ورؤساء التمريض بالوحدات الصحية بطوخ على الأمراض الوراثية والحد من الإعاقة وتدريب التمريض العاملين بالوحدة الصحية 23 يوليو بالخانكة على أعمال الملفات والطريقة السليمة، لسحب عينات الغدة الدرقية، وتدريب تمريض وحدة الجبل الأصفر بالخانكة على بروتوكول تطعيم السعار.

أشار أن التدريبات تضمنت تدريب أطباء وصيادلة وحدات الرعاية الأولية بشبين القناطر على بروتوكولات واستراتيجيات علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية وتدريب التمريض المسؤول عن سلسلة التبريد بوحدات الرعاية الأولية بشبين القناطر على معدات سلسلة التبريد، والتعامل معها وتدريب أطباء الأسنان من قبل إدارة الأسنان بالمديرية وتدريب التمريض من قبل إدارة التمريض بالمديرية على TOT، وأعمال الطوارئ، وعمليات النسا والتوليد، وأعمال الإدارة والعاملين بمعامل المستشفيات على التشخيص المعملي البكتريولوجي بالمعامل المركزية.

كما شملت التدريبات الأطباء مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الصحية والمستشفيات علي استخدام اللولب الهرموني وفعاليته، وتدريب للأطباء البشريين والتمريض بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالقناطر الخيرية على أعمال رعاية الأمومة والطفولة، والغدة الدرقية والأمراض الوراثية وتدريب فريق الأمراض المتوطنة بالوحدات الصحية بالقناطر الخيرية على أعمال مكافحة الأمراض المتوطنة، وتدريب مسؤولي الجودة بالوحدات الصحية التابعة لقليوب على مفاهيم الجودة وخطة تحسين الجودة بالوحدات.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن التدريب جاء بالتنسيق وإشراف الدكتور حنان عبد المنعم مدير إدارة التدريب والدكتور فاطمة الدسوقي مساعد مدير الإدارة ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.