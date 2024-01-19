كاتب صحفي: الصعيد عاد إلى الخريطة التنموية بعد عقود من الإهمال

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الصعيد عاد مجددا على الخريطة التنموية بعد إهمال لعقود وأصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن محافظات الصعيد تشهد تطورا وتنمية على مدار 10 سنوات منذ عام 2014، حيث وضعت القيادة السياسية الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، وهذا أمر غير مسبوق.

تنمية محافظات الصعيد

وأوضح الكاتب الصحفي، أن تنمية محافظات الصعيد شملت البنية التحتية والطرق والمحاور وشبكات الصرف ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى التنمية الزراعية والصناعية، مؤكدا على أن ما تحدثه الدولة من تنمية يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وجذب المستثمرين للعمل داخل محافظات الصعيد.

تشجيع الشباب وإحياء المشروعات

وأشار، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع الشباب للدخول على مجالات عمل غير تقليدية وإحياء مشروع توشكا، إضافة لإنشاء مشروعات جديدة وجذب استثمارات أجنبية بالصعيد مثل مشاريع الطاقة الشمية، لتوفير الطاقة النظيفة وفرص عمل للأهالي بالصعيد.

القضاء على الهجرة الداخلية

ولفت إلى أن التنمية ليس لها مردود على الصعيد فقط، بل أنها تساهم بصورة كبيرة في الانتهاء من أزمة الهجرة الداخلية نتيجة عدم وجود خدمات بالصعيد.