وفد ياباني يزور وادي «منحر الناقة» بشرم الشيخ لبحث سبل التنمية

زار كاتو كين الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» وميادة مجدي راغب الممثل الأول الإقليمي للهيئة، صباح اليوم، تجمع وادي «منحر الناقة» بمدينة شرم الشيخ، ورافقهم خلال الزيارة اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والتقوا أهالي الوادي وجرى استعراض أبرز الأنشطة القائمة على أرض التجمع البدوي والاحتياجات المطلوبة.

متطلبات وادي منحر الناقة

صرّح اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، بأن الوفد الياباني زار التجمع البدوي للوقوف علي أهم احتياجات المواطن بها، مثل حفر آبار المياه وربطها بتفعيل استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ للحفاظ على هوية مدينة شرم الشيخ وتجمعاتها كمنطقة خضراء صديقة للبيئة، كما جرى طرح متطلبات العملية التعليمية بالوادي، وضرورة الارتقاء بها من آجل تلبية احتياجات المواطن السيناوي.

أسباب الزيارة

جاء هذا، في إطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» وعلى أثر اللقاء الذي جرى في القاهرة الأسبوع الماضي، بين اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والممثل الرئيسي للجايكا، وكذا تلبية لدعوة المحافظ لزيارة مدينة شرم الشيخ، وحضور العديد من الفعاليات، أهمها سباق الهجن أمس الجمعة، ورافقة السفير الياباني والقنصل العام الفرنسي .