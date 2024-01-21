أفضل 5 أماكن للتسوق في شرم الشيخ.. تعرف عليها

تعد مدينة شرم الشيخ، من أجمل المدن المصريّة، التي تدعمها كل المقومات السياحية وتتميز بتوافر الأماكن الترفيهية والتسويقية بها، التي تجذب العديد من الجنسيات المختلفة، ومن أهم العناصر الجاذبة للسائح، التي تسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية، الأسواق التجارية.

تقدم «الوطن» دليل الأماكن التي تساعدك في تحديد وجهتك التسويقية بالمدينة، من حيث أجود المنتجات وأفضلها سعرا.

‏قال إسلام نبيل رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن أفضل 5 أماكن يمكنك زيارتها والاستمتاع بها بجانب شراء كل ما يلزمك من مستلزمات، خلال فترة إقامتك بالمدينة، أو الهدايا التذكارية التي تهديها لأصدقائك، هي «منطقة السوق التجاري القديم، وميدان سوهوسكوير، ومنطقة خليج نعمة، وأسواق حي النور، ومنطقة الميركاتو بهضبة أم السيد».

منطقة السوق التجاري القديم:

هي أول ما تقابل السائح في مدخل المدينة، وتعتبر سوق تاريخي يجمع بين المنتجات المتنوعة لما تحويه من منتجات عالمية وشعبية، من أسواق الخضار والفاكهة، بالإضافة لمحلات المشغولات اليدوية، ومحلات العطارة والأعشاب والمنتجات النحاسية والخشبية والإكسسوارات والحقائب والأحذية والهدايا التذكارية، والتماثيل التي تعكس ثقافة مصر وحضارتها، ومحال الزيوت والعطور، بالإضافة إلى أنها منطقة عامرة بالمطاعم ومحلات بيع الأسماك والمشويات والكافيات المتنوعة، وتضم أيضًا الحرف الصناعية، منها الرسم بالرمال على الزجاج.

ميدان سوهو سكوير:

يقع بالقرب من منطقة بيت القرش، ويعتبر أهم الوجهات التسويقية، ويضم الهدايا التذكارية والعطور والزيوت والجلود والملابس الحريمي والرجال والأطفالي، والإكسسوارات والعطارة، وتجمع المنطقة ما بين التسوق والترفيه، وتضم المطاعم والكافيهات التي يلجا لها السائح بعد التجول والشراء.

منطقة خليج نعمة:

من أشهر المناطق التجارية السياحية بشرم الشيخ، لما تحويه من فنادق سياحية ويتوسطها أسواق تجارية وكافيهات ومطاعم، وتضم محال للمشغولات اليدوية والجلود والعطور والهدايا، وتتنوع بها الحرف اليدوية من الرسامين للبورتريهات والرسم بالرمال.

منطقة حي النور التجارية:

ملاذ لقاطني المدينة بالإضافة لزوارها، تضم العديد من محال السلع الغذائية والمطاعم والأدوات المنزلية والملابس والأحذية، وتمتاز بأسعارها التنافسية بالمقارنة بالمناطق السياحية الأخرى.

منطقة الميركاتو:

تقع بهضبة أم السيد داخل شارع شرم ليزيه، الذي يضم سلسلة من محلات الملابس والأحذية والجلود والإكسسوارات، بالإضافة إلى سلسلة المطاعم الشهيرة والكافيهات، وتضم المنطقة مسرحًا يونانيًا تقام به الحفلات.