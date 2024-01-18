بعد شكاوى الطلاب.. إعادة توزيع درجات الهندسة بامتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، قرارات عاجلة بشأن امتحان الرياضيات للصف الثالث الإعدادي، وذلك في إطار حرصه على مصلحة أبنائنا الطلاب.

إعادة توزيع درجات الأسئلة

وتضمنت قرارات محافظ المنيا ما يلي: إعادة توزيع درجات الأسئلة محل شكوى الطلاب في ضوء مصلحة الطلاب، وتصحيح امتحان الرياضيات «فرع الهندسة» للصف الثالث الإعدادي باللغة الإنجليزية بلجنة مدرسة التجريبية الابتدائية رقم 2 بإدارة المنيا التعليمية بلجنة خاصة؛ نظراً لتأخر توزيع أوارق الأسئلة باللغة الإنجليزية، وإحالة المُقصرين إلى المساءلة القانونية.

شكوى من امتحان مادة الرياضيات

ويأتي ذلك بعد ورود شكوى من بعض الطلاب من امتحان مادة الرياضيات فرع الهندسة لامتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024، حيث تضمنت الشكوى تأخر توزيع أوارق الأسئلة باللغة الإنجليزية.

ووجه محافظ المنيا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة، وضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدا حرصه على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، وتذليل أي عقبات تواجههم في مسيرتهم التعليمية.