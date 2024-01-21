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نموذج إجابة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في القليوبية

كتب:

حسن صالح
01:26 م | الأحد 21 يناير 2024
امتحانات الإعدادية القليوبية

امتحانات الإعدادية القليوبية

حصلت «الوطن» على نموذج إجابة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية، والذي أداه الطلاب اليوم، الذين أعربوا عن سعادتهم لسهولة الامتحان، وأنّه كان في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط لتميز الطالب المتفوق.

نموذج إجابة امتحان الشهادة الاعدادية بالقليوبية 

أوضح عادل يونس، معلم لغة إنجليزية، لـ«الوطن»، أنّه بعد الاطلاع على الورقة الرسمية امتحان اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الأول اليوم أنه جاء في متناول كل الطلاب مشيرا إلى أنّ امتحان الفصل الدراسي الأول يكون من 30 درجة من إجمالي 140 درجة مجموع الترم الأول للشهادة الإعدادية، مشرا إلى أنّ الامتحان جاء متوافقا مع المواصفات اللازمة للورقة الامتحانية، ومناسبا تماما للوقت، وانقسم إلى أسئلة مقالية واختيارية في 5 أسئلة.

أضاف أن نموذج إجابة امتحان مادة اللغة الإنجليزية من واقع للامتحان الرسمي الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم جاء مكونا من 5 أسئلة كالتالي: 

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية

يذكر أنّ طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية أدوا اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم في ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت الأربعاء الماضي وتستمر حتي يوم 24 يناير الجاري، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية تعمل على مدار 24 ساعة؛ لتذليل أي عقبة تظهر في أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمواحعة الطوارئ.

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