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4 أيام يُستحب صيامها خلال أسبوع.. تبدأ غدا ومنها الأيام البيض في رجب

كتب:

رؤى ممدوح
01:28 م | الأحد 21 يناير 2024
صيام- تعبيرية

صيام- تعبيرية

يبدأ، غدا الاثنين، صيام 4 أيام سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما لها من أفضلية خاصة، كونها في شهر رجب الذي يُسن فيه الصيام وفق السنة النبوية واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

ويستعد قطاع كبير من المسلمين لشهر رمضان قبل أقل من شهرين على قدومه بالتقرب إلى الله بالطاعات، وتعويد نفوسهم على الصيام، من خلال صيام أيام مستحب صيامها أسوة بالرسول الكريم.

صيام يومي الاثنين والخميس

ويُسن صيام يوم غد الاثنين والخميس، كونهما من أيام صيام النوافل التي يحرص عليها عدد كبير من الأشخاص كل أسبوع، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الإثْنَيْن وَالْخَمِيس.. .إلخ». رواه أحمد بسند صحيح.

فضل صيام الأيام البيض

أما فيما يتعلق باليومن الآخرين، فإنه يوافق يوم الجمعة والسبت المقبلين، والذي يوافق تاريخهما 14 و15 من شهر رجب عام 1445، وتعد تلك الأيام من الأيام البيض التي يسن صيامها، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، عن مخلد بن الحسن قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة».

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