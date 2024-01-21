القنصل الإيطالي يشكر الحكومة المصرية لتقديم تيسيرات للسفينة الطبية العائمة

التقى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، فيديريكو نوفيلينو، القنصل الإيطالي في مصر والوفد المرافق له، في مكتبه بمدينة العريش، خلال زيارته للمحافظة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ورحب المحافظ بالقنصل الإيطالي على أرض المحافظة، مؤكدًا العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والإيطالي، مشيرًا إلى أنّ الدور الذي تقوم به الأطقم الطبية في السفينة الإيطالية محل تقدير من الجانب المصري.

التواصل المستمر مع العاملين في السفينة الإيطالية

ونوّه المحافظ بالتواصل المستمر مع القادة والعاملين في السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري، وتذليل كل العقبات أمام عمل الفريق الطبي العامل في السفينة.

بدوره وجه القنصل الإيطالي الشكر للحكومة المصرية والقيادة السياسية على المساعدة في إجلاء الرعايا الإيطاليين من قطاع غزة، بجانب توجيه الشكر لوزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء على التيسيرات المقدمة أمام طاقم العمل في السفينة الإيطالية بميناء العريش.

وأكد القنصل الإيطالي استمرار المستشفى الإيطالي العائم بالعريش في استقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين، وإجراء الجراحات الطبية اللازمة، بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والإيطالية.

دور مصر الكبير في المنطقة

ونوّه القنصل الإيطالي الي الدور الكبير الذي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في احتواء الموقف في قطاع غزة وإيقاف الحرب، فضلًا عن استقبال المساعدات المتنوعة وإرسالها إلى أهالي القطاع.