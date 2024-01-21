«الأوقاف» تعلن أسماء الأئمة المتميزين في مطروح لعام 2023

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء الأئمة المتميزين والذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

اهتمام وزارة الأوقاف بالتطوير

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وجاءت لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف مرسى مطروح لعام 2023، على النحو التالي:

1 الشيخ السعيد مصطفى يوسف خلف مرسى مطروح القراءة الحرة ــ أكاديمية الأوقاف 2023

2 الشيخ إبراهيم محمد أمين سراج مرسى مطروح دورة قادة فكر 2023

3 الشيخ إسلام سعودي عبده عبد العاطي مرسى مطروح دورة قادة فكر 2023

4 الشيخ محمود جمال فتحي مهدي مرسى مطروح دورة قادة فكر 2023

5 الشيخ سامي سالم محمد عبيد مرسى مطروح التميز الوظيفي 2023

6 الشيخ علي عبد ربه عبد الغفار عنبة مرسى مطروح التميز الوظيفي 2023

7 الشيخ عبد الواحد أحمد حسين شبانه مرسى مطروح أكاديمية الأوقاف 2023

8 الشيخ جهاد محى الدين كمال مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

9 الشيخ أحمد مصطفى عزت أحمد مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

10 الشيخ محمد سيد محمد عويس مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

11 الشيخ أحمد سيد محمد أحمد مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

12 الشيخ محمد عبد الباسط محمد فرج مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

13 الشيخ محمد عبد الباسط على مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

14 الشيخ توفيق عبدالحفيظ محمد مدنى مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

15 الشيخ عبد الحميد محمد عبد الحميد الشاذلي مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

16 الشيخ محمود طه بركات علام مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

17 الشيخ عبدالله حسين مصطفى محمد مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

18 الشيخ عبدالله طه على وهبة مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

19 الشيخ محمود علم محمد محمد مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

20 الشيخ هشام محمد على محمد مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

21 الشيخ أحمد شعبان أحمد محمد مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي

22 الشيخ عبدالحميد فريد محمد أحمد مرسى مطروح دفعة الشيخ الشعراوي.