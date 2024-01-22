مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين بدمياط والشرقية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دفع سيارات مياه متنقلة لخدمة المواطنين في القرى والمراكز بمحافظات مصر، بدءًا من اليوم الاثنين، حتى الخميس 25 من الشهر ذاته.

مواعيد الدفع بسيارات المياه المتنقلة بدمياط

وأوضحت الشركة، أن مواعيد الدفع بسيارات المياه المتنقلة في محافظة دمياط، ستكون من الساعة 9 صباحًا حتى الثانية عصرًا، بينما ستكون مواعيد الدفع في محافظة الشرقية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية عصرًا.

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة في دمياط

- الخياطة - الجامع الكبير الثلاثاء

- دمياط - ميدان الساعة الأربعاء

- الملقا - أمام مسجد الحاجة زينب، الثلاثاء

- دمياط - موقف عزبة النهضة الأربعاء

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة في الشرقية

وأعلنت «مياه الشرب»، مواعيد الدفع بسيارات المياه المتنقلة من اليوم وحتى الخميس المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا وهي كالتالي:

من الأحد إلى الثلاثاء: كوم حلين بمركز منيا القمح

الأربعاء: كفر غنيمي

الاثنين: أبو حاكم بمركز الزقازيق

الثلاثاء والأربعاء: بهنباي

من الأحد إلى الأربعاء: سماكين الغرب بمركز الحسينية فاقوس

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة للمواطنين

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن سيارات المياه المتنقلة، تقدم العديد من الخدمات للمواطنين منها «التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير».