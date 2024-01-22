رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين بدمياط والشرقية

كتب:

سلامة عامر
03:00 ص | الإثنين 22 يناير 2024
سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء ارشيفية

سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء ارشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دفع سيارات مياه متنقلة لخدمة المواطنين في القرى والمراكز بمحافظات مصر، بدءًا من اليوم الاثنين، حتى الخميس 25 من الشهر ذاته.

مواعيد الدفع بسيارات المياه المتنقلة بدمياط

وأوضحت الشركة، أن مواعيد الدفع بسيارات المياه المتنقلة في محافظة دمياط، ستكون من الساعة 9 صباحًا حتى الثانية عصرًا، بينما ستكون مواعيد الدفع في محافظة الشرقية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية عصرًا.

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة في دمياط

- الخياطة - الجامع الكبير الثلاثاء

- دمياط - ميدان الساعة الأربعاء

- الملقا - أمام مسجد الحاجة زينب، الثلاثاء 

- دمياط - موقف عزبة النهضة الأربعاء 

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة في الشرقية

وأعلنت «مياه الشرب»، مواعيد الدفع بسيارات المياه المتنقلة من اليوم وحتى الخميس المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا وهي كالتالي:

من الأحد إلى الثلاثاء: كوم حلين بمركز منيا القمح

الأربعاء: كفر غنيمي

الاثنين: أبو حاكم بمركز الزقازيق

الثلاثاء والأربعاء: بهنباي

من الأحد إلى الأربعاء: سماكين الغرب بمركز الحسينية فاقوس

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة للمواطنين

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن سيارات المياه المتنقلة، تقدم العديد من الخدمات للمواطنين منها «التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير».

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب في الأميرية

«مياه الشرب» بالقاهرة تعلن عناوين وتليفونات مراكز خدمة العملاء

ما المطلوب لإصلاح عداد المياه التالف؟.. اعرف الخطوات

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتي».. «وأنت في بيتك»

الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد المياه «بدل فاقد»

عناوين أماكن خدمة العملاء بشركة «مياه الإسكندرية».. 38 منفذا

6 معلومات عن مركز خدمة العملاء في الإسكندرية بعد افتتاحه.. يعمل 24 ساعة
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.