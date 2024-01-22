هضبة أم السيد.. درة سيناء السياحية (صور)

تتمتع مدينة شرم الشيخ بالعديد من المعالم السياحية الخلابة، ومن أهمها هضبة أم السيد، التي تتميز بإطلالتها الساحرة على البحر الأحمر والشعاب المرجانية.

أصل تسمية هضبة أم السيد

يختلف الرواة حول أصل تسمية هضبة أم السيد، فهناك من يقول إنها سميت على اسم راعٍة غنم تدعى أم السيد، رفضت ترك المكان أيام الاحتلال الإسرائيلي، ورفضت التنازل عن أرضها، حتى توفيت. وبعد وفاتها، شيد لها تمثال يحمل مشنة تحوي حمامًا، لترمز إلى السلام.

أهم المعالم السياحية في شرم الشيخ

وتعتبر هضبة أم السيد من أهم المعالم السياحية في شرم الشيخ، حيث تضم العديد من المنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم والكافيهات، كما أنها وجهة مثالية لممارسة رياضة الغوص، والاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة.

أقدم المناطق السياحية في قارة أفريقيا

ووفقًا لإسلام نبيل رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، فإن هضبة أم السيد صنفت من أقدم المناطق السياحية في قارة أفريقيا، ويمكن لزوارها مشاهدة البحر وقت الغروب، مع تكدس المراكب السياحية التي تعود في توقيت الغروب للشاطئ.

ويقول «نبيل» في تصريحات لـ«الوطن» إنه على الرغم من بعد المسافة رأسيًا من البحر، إلا أنه يمكن مشاهدة قاع البحر والشعاب المرجانية، نظرًا لصفاء المياه وتدرج ألوانها.

تُعد هضبة أم السيد وجهة سياحية مثالية للباحثين عن الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.