«الأوقاف» تستعرض جهود تربية النشء على القيم والأخلاق (صور وأرقام)

نشرت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بالصور والأرقام، جهودها في العناية بالنشء، انطلاقا من إيمانها بأنّ للطفل الحق في الرعاية التامة والنشأة الكريمة.

تربية النشء على القيم والأخلاق

وحرصت وزارة الأوقاف على تربية النشء على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، موحة أنّها تبذل جهدا ملموسا في ملف العناية بالنشء، من خلال تكثيف البرامج والندوات والخطب والفعاليات المختلفة.

وجاءت تلك النشاطات كالتالي:

الجهود التي تبذلها الوزارة

وفي سياق متصل، أشاد قطاع كبير من أولياء الأمور، بما تقدمة وزارة الأوقاف من برامج وأنشطة للحفاظ على أبنائهم وتعليمهم صحيح الدين، كما وجّهوا الشكر للوزارة على الجهود المبذولة لتعليم أبنائهم صحيح الدين وحفظهم من أي فكر دخيل.