محافظ القليوبية يفتح تحقيقا في تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

أعلنت محافظة القليوبية اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية التي يؤديها الطلاب حالية وإحالة المتسبب للتحقيق، حيث تداولت جروبات التواصل الاجتماعي على «التليجرام» ورقة مزعومة في الساعة الثامنة و34 دقيقة، قبل دخول اللجان التي تبدأ الساعة 9 صباحا.

محافظ القليوبية يكلف بفحص الواقعة

من جانبه وفور علمه بالواقعة كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بفحص الواقعة، والتأكد من وجود تسريب من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتورطين فيها وحفظ حقوق الطلاب.

«تعليم القليوبية» تكشف الواقعة

فيما أكدت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم أنه جرى فحص الورقة المتداولة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «التليجرام» المزعومة لامتحان مادة الجبر خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية اليوم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب للتحقيق دون إلغاء للامتحان.

يذكر أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية تستقبل نحو 113 ألفًا و262 طالبا، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان ولجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.