«تعليم القليوبية»: امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، عن فرحتهم بسهولة امتحان مادة الهندسة اليوم، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومطابق لنماذج الامتحانات والمواصفات الخاصة بالورقة الامتحانية.

وقال الطالب عمر محمد، من لجنة مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي ببنها، لـ«الوطن» إن امتحان الهندسة، جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط الخاصة بالطلبة المتفوقين، مشيرًا إلى أنه سعيد بمستوى الامتحان وهو مناسب جدًا.

تحقيق في تداول امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن»، إنه لا يوجد تسريب وخاصة في وجود إجراءات مشددة، لمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس واللجان وعدم تشغيل شبكات الإنترنت.

لا شكاوي من امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادي

وأضافت أنّ غرفة عمليات متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الثالث الإعدادي لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو القائمين على سير العملية الامتحانية، مشيرة إلى أنّ امتحان مادة الهندسة، لم يتضمن أية أجزاء خارج المقررات الدراسية التي تلقاها الطلاب على مدار الترم الأول.

يشار إلى أنّ لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، استقبلت نحو 113 ألفًا و262 طالبًا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبًا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان ولجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية

فيما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها