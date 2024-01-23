مصر تدخل العصر النووي رسميا.. حلم عمره 50 عاما يتحقق

المحطة النووية في الضبعة، اتباع منهج علمي في تنفيذها، باعتبارها أحد أهم عناصر تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وفق ما أكده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والذي أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنّ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعود بفوائد عديدة على مصر.

خطط إنشاء محطة الضبعة النووية يعود إلى أواخر السبعينيات

ووفقا لتقرير صادر من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فإنّ تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر يعود خطط إنشائه إلى أواخر السبعينيات حين بدأت إجراءات اختيار الموقع، موضحة أنّ أهداف واستراتيجية المشروع تشمل التالي:

- بناء 4 وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة.

المحطات النووية هي المالك والمشغل للمشروع

- هيئة المحطات النووية هي المالك والمشغل للمشروع.

- الاتفاق مع كيانات من مؤسسة روساتوم (ROSATOM) والشركات التابعة لها على الإنشاء والدعم في تشغيل المحطة النووية من خلال 4 عقود، كما يلي.

** عقد الهندسة والتوريد والبناء.

** عقد توريد الوقود النووي.

** عقد دعم التشغيل والصيانة.

** عقد إدارة الوقود النووي المستهلك.

أمان تصميم المفاعل النووي

وفيما يتعلق بعامل الأمان والموثوقية لتصميم المفاعل النووي، فإنّ التكنولوجيا المستخدمة فيه وفقا لتقرير الهيئة، تنتمي إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور وهو متوافق تمامًا مع معايير وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة ما بعد حادثة فوكوشيما.

مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

ويوجد 3 مراحل رئيسية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، كما يلي.

المرحلة الأولى

بدأت تحضيريا في ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى 4 أعوام.

المرحلة الثانية

تستمر لمدة 5 أعوام ونصف، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل أعمال البناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل.

المرحلة الأخيرة

تشمل إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تصل لمدة 11 شهرا، كما تشمل بدء التشغيل الفعلي وتستمر حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل باستخراج التراخيص لضمان سلامة المحطة واستيفاء الوثائق القانونية اللازمة والأذون المطلوبة لقبول الموقع والإنشاء والتشغيل.

موقع محطة الضبعة

وتم اختيار موقع الضبعة منذ عام 1983 على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وأكدت الهيئة أنّه أحد أفضل المواقع بين المواقع المرشحة والواقعة على سواحل جمهورية مصر العربية سواء ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو خليج السويس.