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نموذج حل أسئلة امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
01:04 م | الإثنين 22 يناير 2024
امتحانات الإعدادية القليوبية

امتحانات الإعدادية القليوبية

حصلت «الوطن» على نموذج إجابة امتحان مادة الهندسة للشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية، والذي أداه الطلاب اليوم إذ أعرب الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط لتميز الطالب المتفوق.

نموذج حل امتحان الهندسة بالشهادة الإعدادية

أوضح أحمد حمزة معلم رياضيات لـ«الوطن»، أنّه بعد الاطلاع على ورقة الأسئلة الامتحانية الرسمية لامتحان الشهادة الإعدادية عقب انتهاء الطلاب من امتحان الهندسة، اليوم، للفصل الدراسي الأول أنّ امتحان الفصل الدراسي الأول تكون درجة الهندسة 15 درجة من إجمالي 30 درجة لمادة الرياضيات، مشيرًا إلى إنّ الامتحان جاء متوافقا مع المواصفات اللازمة للورقة الامتحانية.

أضاف أن نموذج إجابة امتحان مادة الهندسة من واقع الامتحان الرسمي الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم جاء كالتالي: 

 

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