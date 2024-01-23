مصدر بـ«تعليم القليوبية»: ضبط المتسبب في تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، عن ارتياحهم بمستوى امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن نقاط بسيطة تميز الطالب المتفوق عن غيره، إلا أنه في مجمله كان جيدًا.

وقال محمد عز طالب بالشهادة الإعدادية بالقليوبية لـ«الوطن»، إن الامتحان جاء مناسبًا لكل المستويات التحصيلية للطلاب باستثناء بعض النقاط الخاصة بالطلاب المتفوقين، ولكن في مجمله سهلًا.

غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية

وبدورها أعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية التي تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الأول.

تداول أوراق الامتحانات على التواصل الاجتماعي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مادة الهندسة قبل بدء الطلاب بأداء الامتحان اليوم، فيما أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ضبط المتسبب في تداول ورقة امتحان مادة الجبر قبل عمل لجان الامتحانات للشهادة الإعدادية بدقائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب للتحقيق دون إلغاء الامتحان.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، حيث استقبلت 440 لجنة امتحانية 113262 طالبا وطالبة، لأداء مادتي امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 24 يناير الجارى، حيث يؤدى 113 ألف طالب الامتحانات فى 440 لجنة، فيما يؤدى 1889 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية فى 9 لجان، و6 طلاب مكفوفين فى لجنة واحدة، و50 طالبًا من ضعاف السمع والصم فى 4 لجان.