نموذج حل أسئلة امتحان مادة الجبر للصف الثالث الإعدادي بالقليوبية.. «راجع إجابتك»

حصلت «الوطن» على نموذج إجابة امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، والذي أداه الطلاب اليوم، وأعربوا عن سعادتهم لسهولته، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط التي تميز الطالب المتفوق.

امتحان الجبر اليوم

أوضح محمد سليم معلم رياضيات لـ«الوطن» أنه بعد الاطلاع على ورقة الأسئلة الرسمية عقب انتهاء الطلاب من امتحان الجبر، فإنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن امتحان الفصل الدراسي عليه درجة الجبر 15 درجة من إجمالي 30 درجة لمادة الرياضيات، بإجمالي 140 درجة مجموع الترم الأول لكل مواد الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أن الامتحان جاء متوافقا مع المواصفات اللازمة للورقة الامتحانية، ومناسب تماما للوقت وانقسمت الأسئلة إلى مقالية واختيارية.

نموذج إجابة امتحان مادة الجبر

وأضاف أن نموذج إجابة امتحان مادة الجبر من واقع الامتحان الرسمي الذي اداه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم جاء كالتالي:

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أدوا اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، حيث استقبلت 440 لجنة امتحانية 113262 طالبا وطالبة، لأداء مادتي امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية.