2147 حالة تصالح على مخالفات البناء في جنوب سيناء

صدّق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 3 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء «نموذج 10»، وعلى 13 قرارا لحالات تصالح لأهالي مدينة أبورديس، و3 قرارات حالات تصالح لأهالي مدينة رأس سدر، و62 قرارا لحالات تصالح لأهالي مدينة شرم الشيخ.

رؤساء مدن جنوب سيناء يعرضون حالات التصالح على المحافظ

جاء هذا خلال عرض رؤساء المدن لحالات التصالح على المحافظ، بينهم مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، واللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبو رديس، وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

الشروط والمستندات اللازمة للتصالح

وجاءت القرارات بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

إجمالي عدد قرارات التصالح للمدن

وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن 553 حالة لأهالي مدينة طور سيناء، و199 لأهالي مدينة أبو رديس، و963 حالة تصالح لأهالي مدينة رأس سدر، و432 لأهالي مدينة شرم الشيخ، ليصبح إجمالي حالات التصالح لأهالي مدن المحافظة جميعا حتى الآن 2147 حالة.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.