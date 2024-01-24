القليوبية تشكل لجنة للتحقيق في تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة لفحص واقعة تداول أسئلة وإجابات امتحان الدراسات الاجتماعية، الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم في ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث جرى تداولها عقب بدء اللجان التي انطلقت الساعة 9 صباحا بنحو 10 دقائق، وجار فحص الواقعة.

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية ينهون اليوم امتحانات نصف العام بمادة الدراسات اليوم ومن المقرر أن تواصل مديرية التربية والتعليم أعمال التصحيح والكونترول للمواد الدراسية لإعلان النتيجة في موعدها المرتقب، وهو مطلع فبراير المقبل قبيل انتهاء إجازة نصف العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه سيتم إتاحة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس والدرجات علي موقع المديرية الرسمي من خلال الرابط المخصص لها من هنا

أشارت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية بالدرجات بإجمالي 140 درجة للفصل الدراسي الأول وتوزيعها علي المواد كالتالي:

اللغة العربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30

العلوم 20

المجموع الكلى 140