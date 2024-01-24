«محاضرات في علم التوحيد».. أحدث إصدرات «حكماء المسلمين» بمعرض الكتاب  

قدم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوَّاره كتاب «محاضرات في علم التوحيد»، بقلم محمد يوسف الشيخ، من كبار علماء الأزهر، والذي يتناول عددًا من مسائل علم الكلام.

محاضرات في علم التوحيد

ويعد الكتاب مذكرة دراسيَّة خاصة بطلاب علم العقيدة من كلية أصول الدين بالأزهر، يدرك فيها مطالعُه كيف كانت المعالجة الأزهرية لأدق المسائل الكلاميَّة وحل العبارة ودفع الإشكال والإيهام عن فَهمِ كلام السابقين، مع حلٍّ ميسرٍ لما يستصعب فهمه.

مفهوم الهداية والضلال

وأجاب المؤلف في الكتاب على العديد من التساؤلات موضحًا موقف أهل السنة منها؛ كتساؤلهم عن المقتول هل هو ميت بأجله أم لا؟ وعن الحرام هل هو رزق أم لا؟ ومفهوم الهداية والضلال، والقول بوجوب الأصلح على الله وموقف أهل السنة منه، وعذاب القبر ونعيمه وسؤاله، والبعث وحقيقته والخلاف الواقع في كيفيته، والميزان والكتاب والسؤال والحوض والصراط والجنة والنار، والكبائر والشفاعة وغيرها ، مع بيان شافٍ لآراء أهل السنة وأدلتهم، ومناقشة هادئة لموقف الفرق الكلامية والمذاهب الفلسفيَّة من تلك المسائل السابق ذكرها. و يقع الكتاب في 400 صفحة، مشتملًا على ترجمة وافية للمؤلف نسجت على غير منوال، كما نفيد القارئ أنَّ هذا هو الإصدار الثاني للحكماء للنشر للمؤلف، فقد سبقه كتاب لا يقل أهمية عن هذا الكتاب وهو (مقالات في العقيدة والمنطق والتصوف) ضمن مطبوعات سنة 2020م.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ إذ يضم عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميِّزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتَّعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.