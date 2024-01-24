«أوقاف جنوب سيناء» تتفاصيل المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء عن إجراء مسابقة رمضانية لحفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى مسابقة في شرح معاني المفردات ومقاصد السور القرآنية لجزء «عم»، وسيتم الامتحان من خلال كتاب «البيان على المنتخب» في تفسير القرآن الكريم للجزء الثلاثون، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وحصلت «الوطن» على شروط المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم وهي على النحو التالي:

- المستوى الأول المرحلة الابتدائية خمس أجزاء مع الإيمان بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء عم يتساءلون من خلال كتاب البيان على المنتخب.

- المستوى الثاني للمرحلة الإعدادية 10 أجزاء مع الالمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء عم يتساءلون من خلال كتاب البيان على المنتخب.

- المستوى الثالث المرحلة الثانوية والجامعية 15 جزء مع الالمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء عم من خلال كتاب البيان على المنتخب.

- المستوى الرابع المستوى المفتوح للجميع في القران الكريم كاملا ائمه ومواعظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم مع الالمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء عم يتساءلون من خلال كتاب البيان على المنتخب والا يكون المتقدم عضو مقرأة.

وجاءت المواعيد والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة كالتالي:

- تبدأ الإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بقبول الطلبات للمسابقة اعتبارا من الأحد القادم 4 فبراير 2024 ولمده 15 يومًا.

الأوراق المطلوبة:

- طلب باسم مدير المديرية للمشاركة

- صورة شخصية

- صوره بطاقه الرقم او قومي او شهاده الميلاد لصغار السن

• مواعيد الامتحان:

_ تعقد الامتحانات الأولية بمقر الإدارات التابعة للمديرية ابتداء من يوم الاحد الموافق 25 فبراير 2024 لمده خمس أيام بمقر الإدارة على ان تعقد التصفية النهائية لكل المستويات بديوان عام المديرية بمدينه طور سيناء وذلك للحاصلين على اكثر من 85% اعتبارا من الاحد الموافق 3 مارس 2024 وحتى الخميس الموافق 7 مارس 2024

جوائز المسابقة:

تخصيص مبلغ 200 الف جنيه جوائز للمسابقة مناصفه بين وزاره الأوقاف ومحافظه جنوب سيناء على ان يقام حفل توزيع الجوائز في احتفاليه المحافظة بليله القدر.