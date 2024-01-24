رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

كتب:

داليا منير
03:08 م | الأربعاء 24 يناير 2024
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

وجه اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الشكر لكل رجال الشرطة الذين يدعمون الأمان داخل الدولة، الأمر الذي يسهم في استقبال المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والتقدم في سبيل رفعة مصرنا الحبيبة.

وضع الزهور على النصب التذكاري بمدينة طور سيناء

جاء هذا أثناء وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بمدينة طور سيناء بمرافقة اللواء محمد العناني مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، وذلك احتفالا بأعياد الشرطة الـ72.

محافظ جنوب سيناء يقدم التهنئة للقيادة السياسية ورجال الشرطة

كما يقام المحافظ بتقديم التهنئة للقيادة السياسية التي لا تتوانى في دعم ومساعده المحافظة وأيضا القيادات الأمنية والمجندين بمعسكر أمن طور سيناء وجميع رجال الشرطة، مشيرًا إلى أنهم العين الساهرة التي توفر الأمن والأمان ولهم بطولات في المواقف العصيبة التي تتعرض لها البلاد.

اقرأ المزيد:

2147 حالة تصالح على مخالفات البناء في جنوب سيناء

شروط الاشتراك في مسابقة الأم المثالية للعاملات بمحافظة جنوب سيناء والمحليات

«تعليم جنوب سيناء»: لا شكاوى في اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية

انطلاق مهرجان المشي احتفالا بثورة يناير وعيد الشرطة في جنوب سيناء

«زراعة جنوب سيناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بها بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية

6 وظائف حكومية جديدة مطلوبة بمحافظة جنوب سيناء.. اعرفها

«رياضة جنوب سيناء»: جلسات تخاطب وتنمية مهارات لذوي الهمم مجانا

«رياضة جنوب سيناء» تنظم ماراثون للمشي على كورنيش مدينة الطور غدا

محافظ جنوب سيناء: تكلفة إنشاء مستشفى الفيروز بالطور 750 مليون جنيه

«شنايدر إلكتريك» تبحث تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية في جنوب سيناء
بقلم داليا منير