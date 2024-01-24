محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وجه اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الشكر لكل رجال الشرطة الذين يدعمون الأمان داخل الدولة، الأمر الذي يسهم في استقبال المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والتقدم في سبيل رفعة مصرنا الحبيبة.

وضع الزهور على النصب التذكاري بمدينة طور سيناء

جاء هذا أثناء وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بمدينة طور سيناء بمرافقة اللواء محمد العناني مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، وذلك احتفالا بأعياد الشرطة الـ72.

محافظ جنوب سيناء يقدم التهنئة للقيادة السياسية ورجال الشرطة

كما يقام المحافظ بتقديم التهنئة للقيادة السياسية التي لا تتوانى في دعم ومساعده المحافظة وأيضا القيادات الأمنية والمجندين بمعسكر أمن طور سيناء وجميع رجال الشرطة، مشيرًا إلى أنهم العين الساهرة التي توفر الأمن والأمان ولهم بطولات في المواقف العصيبة التي تتعرض لها البلاد.