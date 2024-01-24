اعتماد أحوزة عمرانية جديدة بـ9 وديان في جنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ9 قرى، بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 47 لسنة 2021، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية والقوانين المنظمة لذلك.

الأحوزة العمرانية الجديدة في جنوب سيناء

وحصلت «الوطن»، على بيان موضح للمخططات التفصيلية للقرى والوديان، وفقا لأحكام القانون 1117 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ومدرج به اسم القرية ومساحة الحيز المعتمد، وقيود الارتفاع، وجاءت كالآتي:

- اعتماد قرية رأس مسلة التابعة لمركز مدينة رأس سدر، وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 240.8، فدان، طبقا للقانون 1117 لسنى 2020 بحد أقصى لقيد الإرتفاع 9 أمتار.

- اعتماد وادي المالحة التابع لمركز مدينة رآس سدر وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 9.7، فدان طبقا للقانون 1117 لسنة 2020، وذلك بحد أقصى لقيد الارتفاع 15 مترا.

- اعتماد وادي غرندل التابع لمركز مدينة أبو زنيمة، وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد به 25.0 فدان، طبقا للقانون 1117 لسنة 2020، وبلغ الحد الأقصى لقيد الإرتفاع 15 متر.

- اعتماد وادي الرملة التابع لمركز مدينة آبو زنيمة وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 36.1 فدان، طبقا للقانون 1117 لسنة 2020 بحد أقصى لقيد الإرتفاع 15 متر.

- اعتماد وادي فيران التابع لمركز مدينة أبو رديس وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 192.4 فدان طبقا للقانون 1117 لسنة 2020 بحد أقصى لقيد الإرتفاع 15 متر.

- اعتماد وادي الشيخ عطية التابع لمركز مدينة نويبع وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 14.1 فدان طبقا للقانون 1117 لسنة 2020 بحد أقصى لقيد الإرتفاع 15 متر.

- اعتماد وادي الطرفة التابع لمركز مدينة سانت كاترين وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 153.9 فدان طبقا للقانون 1117 لسنة 2020 بحد أقصى لقيد الإرتفاع 12 متر.

وتضمنت الأحوزة العمرانية الجديدة «للقرى» التابعة لمحافظة جنوب سيناء كالآتي:

- اعتماد قريه الوادي التابعة لمركز مدينة طور سيناء، وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 149.4 فدان طبقا للقانون 1117 لسنة 2020 بحد أقصى لقيد الارتفاع 15 متر.

- اعتماد قرية أبو صويرة التابعة لمركز مدينة رأس سدر وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 608.2 فدان طبقا للقانون 1117 لسنة 2020 بحد أقصى لقيد الارتفاع 12 مترا.