تخفيف ضخ المياه في محافظتي مطروح والإسماعيلية.. اعرف المواعيد

كشفت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات مطروح والقناة عن ضعف ضغوط المياه في عدد من المناطق.

مواعيد قطع المياه في قرى الإسماعيلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أنه نظرًا لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه الكيلو 11 بقرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية، سيؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط المياه عن عدد من القرى التي تغذيها المحطة، وهي: «عزبة العرب - العمار 1 - العمار 2 - الزغبي - المنشار - الكواملة»، وذلك اعتبارا من غدًا الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري 2024 ولمدة 10 أيام لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

توفير سيارات مياه في المناطق المتأثرة بتخفيف الضغوط

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه في المناطق المتأثرة بتخفيف الضغوط بالتنسيق مع رئاسة قرية الفردان.

ولفتت إلى أنه حال الاستفسارات والشكاوي يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 أو من أرقام موبايل 01003337349 - 01275118592

مواعيد ضخ المياه بمطروح

أما في مطروح، كشفت الشركة عن مواعيد ضخ المياه اليوم السبت الموافق 13 من شهر يناير الجاري في عدد من المناطق التابعة لها، كالتالي:

أماكن ومواعيد ضخ المياه

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «شرق المدينة» من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عزبة عسكر» من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «خط 88» من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 مساء.

طريقة التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

وأشارت الشركة إلى أن منظومة الشكاوى «CMS» والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء، هي إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، لافتة إلى توفير العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معها 24 ساعة في اليوم، عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى والواتساب : 01149807250 أو من أي محمول: ( 0464949851- 0464949852 - 0464949853 – 046476004 – 046476003- 04647002 - 046125125)، أو عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».