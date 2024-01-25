«زراعة جنوب سيناء» تنظم برنامجا تدريبيا لزيادة إنتاج المحاصيل والدواجن

أختتمت «زراعة جنوب سيناء»، فعاليات البرنامج التدريبي لتطبيقات الزراعة الذكية مناخيًا فى الإنتاج الحيواني والداجني، الذي بدأ 23 يناير واستمر لمدة يومين، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، وبرعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات من الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء.

حضور فعاليات التدريب

وحضر فعاليات التدريب، الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة والمهندس سامي العقبي وكيل المديرية والدكتورة نها الحسيني مديرة إدارة التدريب والدكتور أحمد الحاوي المدير التنفيذي للمشروع والدكتور أشرف الصادق مستشار منظمة الأغذية والزراعة والمهندسة حنين من منظمة الفاو والمهندسة إيمان نبوي أخصائية التدريب بالمديرية.

أهم ما تضمنه البرنامج التدريبي

وأشار الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء لـ«الوطن»، إلى أنّه من أهم الفعاليات التي تمت من خلال المشروع، عقد تدريب عملي على زراعة الأزولا، وتدريب نظري للتعرف على الممارسات الجيدة لرعاية الدواجن، وأهم المشروعات المدرة للدخل، وشرح لأهم التطبيقات الزراعية الذكية مناخيًا فى الإنتاج الحيواني والداجني، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية القطاع الزراعى في تحقيق الأمن الغذائي مع تواكب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد والتكيف معها.

وأكد أنّ ما حققته المدارس الحقلية، ساهم في زيادة التوعية للعاملين بالقطاع والمزارعين، وأيضًا التعريف بأهم الممارسات الزراعية السليمة التي تهتم بتحسين دخل المزارع، من خلال زيادة وتحسين الخدمات الزراعية والاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم من تطبيقات زراعية حديثة.