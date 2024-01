الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا رفع الراية البيضاء (فيديو)

تلتقط مختلف وسائل الإعلام حول العالم الجرائم الإسرائيلية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومؤخرًا عكس فيديو صادر عن قناة إنجليزية قتل دولة الاحتلال الإسرائيلي لمواطن فلسطيني رفع الراية البيضاء ليعلن استسلامه وعدم حمله سلاح في حي خان يونس جنوب قطاع غزة، صباح الأربعاء.

ITV interviews a man in a group waving a white flag at Israeli forces in Gaza.



Once the interview is finished, an Israeli sniper shoots him dead.https://t.co/qUlm0Hmn2b