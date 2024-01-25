الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا رفع الراية البيضاء (فيديو)

تلتقط مختلف وسائل الإعلام حول العالم الجرائم الإسرائيلية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومؤخرًا عكس فيديو صادر عن قناة إنجليزية قتل دولة الاحتلال الإسرائيلي لمواطن فلسطيني رفع الراية البيضاء ليعلن استسلامه وعدم حمله سلاح في حي خان يونس جنوب قطاع غزة، صباح الأربعاء.

ITV interviews a man in a group waving a white flag at Israeli forces in Gaza.



Once the interview is finished, an Israeli sniper shoots him dead.https://t.co/qUlm0Hmn2b — Lowkey (@Lowkey0nline) January 23, 2024

الراية البيضاء لم تنقذ الفلسطينيين

ونقلت قناة «ITV News» البريطانية، فيديو للمواطن الفلسطيني، رمزي أبو سلحول صاحب الـ51 سنة الذي يعمل تاجرا للملابس وكان وسط مجموعة من الفلسطينيين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل إظهار أنهم لا يحملون سلاح ضد الجنود الإسرائيليين لكي يتركوهم يمروا، بحسب مراسل الشبكة «جون إيرفين»، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان له رأي آخر.

رد مباغت من جيش الاحتلال الإسرائيلي

وظهر في الفيديو رفع الرجال أيديهم إلى الأعلى ملوحين بالراية البيضاء أثناء محاولة لهم للوصول إلى المنزل المحاصر فيه عدد من أفراد عائلة أبو سلحول غرب حي خان يونس جنوب قطاع غزة، وقال القتيل في حوار سابق مع القناة: «طلب منا الإسرائيليون الإخلاء، لكنهم لم يسمحوا لأمي وأخي بالخروج، نود الذهاب لإخراجهم».

وبعد لحظات من ابتعاد المراسل من حوار مع رمزي أبو سلحول، سجلت كاميرات القناة لحظة تجمع الأفراد حول أبو سحلول الذي كان ملقى عن الأرض على الأرض غارق في دمه بسبب رصاصة إسرائيلية قاتلة.

إعدامات ميدانية

في نفس السياق، خرج المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يؤكد أن الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية وأطلق النار على 3 أشخاص رافعين الرايات البيضاء