«أوقاف جنوب سيناء» إقبال كبير من الأهالي على مبادرة «حصن طفلك»

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل مديرية أوقاف جنوب سيناء اليوم، لـ«الوطن»، إنّ مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم، التي أطلقتها وزارة الأوقاف خلال فترة إجازة نصف العام، شهدت إقبال جماهيري من الأطفال والأهالي بمدن المحافظة، تزامنًا مع انتهاء امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، إذ توافد الأطفال على المساجد، لتعلم وحفظ القرآن الكريم والمشاركة في فعاليات الأنشطة والدروس الدينية.

فعاليات المبادرة

وأشار إلى أنّ مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم، تهتم بحفظ وتلاوة وتدبر جزء عمّ، في إطار الاهتمام بالنشء والبراعم من أبناء محافظة جنوب سيناء، وربطهم بالمساجد وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.

مشاركة إيجابية من الأهالي

ومن جهته، أعرب الشيخ علي طاهر، مدير إدارة أوقاف أبو زنيمة، عن سعادته بالمشاركات الإيجابية في كل الأنشطة التي تطلقها وزارة الأوقاف، مشيدًا بالدور الريادي الفعال الذي أخذه على عاتقه وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، منذ بدء اللحظة الأولى لفعاليات تلك الأنشطة، تحت رعاية وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أنّ اليوم، تُقام الأنشطة من مسجد الرحمن، بحضور الشيخ أحمد الحضري إمام وخطيب المسجد، وثمّن دور الأئمة والدعاة المكلفون بهذه الأنشطة المتميزة داخل نطاق المساجد بمدينة أبو زنيمة.