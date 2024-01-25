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مزاد علني لبيع 7 محلات تجارية في منطقة زهور مايو

كتب:

أيمن حمزة
11:15 ص | الخميس 25 يناير 2024
رئيس جهاز 15 مايو

رئيس جهاز 15 مايو

صرح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنّه جرى بيع 7 محلات تجارية بمساحات تتراوح بين (19 م2 : 40 م2) بسوق منطقة زهور مايو بالمدينة، في جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز.

وعقدت جلسة المزاد العلني بحضور مفوض مجلس الدولة، وممثل قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، ومندوب وزارة المالية، وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الإدارات المعنية بالجهاز وشرطة التعمير.

وفي سياق متصل، أشار المهندس مصطفى سعيد، إلى ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة الرئيسية لمشروع دار مصر، وجار تركيب العدادات وتقديم خدمة الغاز الطبيعي للعملاء.

وأفاد رئيس الجهاز، بأنّه جرى التنسيق مع مسؤولي شركة الغاز لسرعة تركيب العدادات والبدء في ضخ الغاز وتشغيله تلبية لمطالب السكان، موضحا أنّ جهاز المدينة يعمل جاهدا لتوفير الخدمات للمواطنين على مستوى جميع المراحل.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.