إزالة آثار الأمطار في شوارع الشيخ زويد والعريش

شن مجلس مدينة العريش حملة نظافة شاملة اليوم، لشفط مياه الأمطار ورفع آثار الأمطار وموجة الطقس السيئ من الشوارع والميادين.

وقام عمال النظافة والتجميل وسيارات الكسح بشفط المياه من منطقة سوق السمك والنصر والرفاعي والقاهرة والساعة، فيما بدأ عمال النظافة عملية مسح الرمال المتراكمة والأوراق من آثار الأمطار التي تراكمت بشارع البريد والمستشفى وأم القرى.

أمطار غزيرة على مناطق متفرقة

واستمر تساقط الأمطار منذ منتصف ليلة أمس حتى ساعات الفجر الأولى بشكل غزير على جميع المناطق بمحافظة شمال سيناء.

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن درجات الحرارة شهدت انخفاضا كبيرا فجر اليوم، وصل إلى 12 درجة مئوية، لتعاود الارتفاع بعد بزوغ شمس النهار مرة أخرى لتصل إلى 16 درجة مئوية أوقات الظهر، موضحا أن التقلبات المناخية ستستمر لمدة يومين، تتكاثر فيها الغيوم على فترات متباعدة، مع ارتفاع في أمواج البحر، واقترابها من منطقة الكورنيش والشاليهات.

امطار غير مؤثرة في الشيخ زويد

بدوره أكد مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، أن الأمطار التي تساقطت هذه الليلة كانت غير مؤثرة في معظم المناطق، وتم الاستعانة بالأجهزة المعنية لفتح غرف تصريف المياه في عدة مناطق بينها الميدان وشارع الحمايدة وحي الكوثر.