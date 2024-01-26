«رياضة القليوبية»: نستهدف الوصول إلى 14 ألف مستفيد من أنشطة نصف العام

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تستعد لإجازة نصف العام الدراسي بمجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة والتي تستهدف النشء والشباب، وفقا لرؤية واستراتيجية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أنشطة وبرامج في قطاع الرياضة والشباب

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن إجازة نصف العام تضمن أنشطة وبرامج في قطاع الرياضة والشباب والنشء والبرلمان والتعليم المدني تستهدف الوصول إلى 14 ألف مستفيد من النشء والشباب والتي تضم دوري الأكاديميات في كرة القدم ودوري القليوبية في كرة القدم ودوري حياة كريمة بشبين القناطر وختام دوري الأحياء الشعبية في كرة القدم وتنس الطاولة.

أنشطة البرلمان والتعليم المدني

وأضاف في بيان، أنه من أنشطة البرلمان والتعليم المدني المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوي)، وتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية وصنع القرار السياسي أثناء الأزمات، وللنشء الرواق الأزهري لتصحيح المفاهيم الدينية وسفراء ضد الفساد.

وأشار إلى أنه في مجال تنمية الشباب الدوري الرياضي في ألعاب كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة وتنس طاولة ومعارض منتجات الفتاة والمرأة، والمسابقة الأدبية في مجال المقال والندوة التوعوية حول إنجازات الدولة تحت شعار الحزام والطريق وعرض نادي السينما (فيلم الأرض)، ورحلات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والندوة التوعوية حول كيفية مجابهة المخدرات، والندوة التوعوية عن مشكلات الأسر الكبيرة وتشجيع الأسر الصغيرة، والندوة التدريبية في مجال الأزمات والكوارث وفعاليات أندية السكان.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة سدرة المنتهى احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج بمراكز شباب المحافظة، والتي تضم ندوات دينية وتواشيح وابتهالات لترسيخ القيم الدينية لدى النشء والشباب.

أشار وكيل الوزارة إلى اهتمام مراكز الشباب على مستوى المحافظة بتقديم خدمات رياضية وتثقيفية متنوعة تتماشى مع رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.