يرغب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، في معرفة النتيجة، لذا يبحثون عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية فور ظهورها، ووفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من المقرر إتاحتها بالاسم ورقم الجلوس والدرجات في 7 فبراير المقبل.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية فور ظهورها

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في حديثها لـ«الوطن»، أنّ رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فور ظهورها، سيكون متاحًا أمام الطلاب من هنا.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وتابعت أنّ رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية فور ظهورها، سيتضمن نتيجة الفصل الدراسي الأول بالدرجات، بإجمالي 140 درجة كالآتي:

اللغة العربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30

العلوم 20

المجموع الكلي 140

وأشارت إلى أنّ العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الأول في الموعد المُحدد، ووجهت العاملين بالكنترول ولجان التصحيح، بالتأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح، ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة، وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.