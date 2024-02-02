أسعار لاب توب توشيبا.. اعرف إمكانات ومواصفات كل جهاز

تتباين أسعار «اللاب توب» في الأسواق المصرية، إذ إن التقدم التكنولوجي والتطور الدائم في أجهزة الكمبيوتر و«اللاب توب»، جعلت حركة الأسعار مختلفة ومتابينة وفقا لماركة وموديل كل جهاز، وفي ظل هذا التطور المستمر، نرصد آخر ما استقرت عليها أسعار لاب توب توشيبا في الأسواق المصرية.

أسعار لاب توب توشيبا

من خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، أسعار لاب توب توشيبا، وفقا للأسعار المعلنة عبر مواقع التسويق الإلكتروني، حيث نرصد سعر كل جهاز وموديله وإمكاناته التكنولوجية، وقد جاءت الأسعار كالتالي:-

- لاب توب توشيبا Laptop Toshiba Portege Z40 Pro بسعر 12 ألفا و500 جنيه.

- لاب توب توشيبا Toshiba Tecra A40-D-110 إصدار Core™ i5 7200U من الجيل السابع، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2133 ميجا هرتز، وبشاشة 14.0 بوصة HD، هارد من نوع M.2 SATA بسعة 128 جيجا بايت، وبطارية ليثيوم أيون 3 خلايا، بسعر 15 ألفا و750 جنيهًا.

- لاب توب توشيبا إصدار Core™ i7‎-7500U من الجيل السابع، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت، سرعة 2133 ميجا هرتز، هارد من نوع HHD بسعة تصل إلى تيرا بايت بمعدل دوران 5400 لفة في الدقيقة، وبطارية ليثيوم أيون 4 خلايا، بسعر 9500 جنيه.

- لاب توب توشيبا، سرعة تصل إلى 3.10 جيجاهيرتز، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت LPDDR3 بسرعة 1600 ميجا هرتز، وبشاشة 12.5 بوصة Full HD مع حماية كورنينج غوريلا جلاس 4، هارد SSD بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت M.2، وبطارية ليثيوم بوليمر 3 خلايا، بسعر 20 ألف جنيه.

- لاب توب توشيبا، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت LPDDR3 بسرعة 1600 ميجا هرتز، شاشة 12.5 بوصة Full HD، هارد SSD بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت M.2، وبطارية ليثيوم بوليمر 3 خلايا، بسعر 20 ألفا و340 جنيهًا.

- لاب توب توشيبا، سرعة تصل إلى 3.10 جيجاهيرتز‏، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2133 ميجا هرتز، شاشة 13.3 بوصة HD غير عاكسه هارد SSD بسعة تصل إلى 128 جيجا بايت، وبطارية ليثيوم أيون 3 خلايا، بسعر 16 ألفا و450 جنيهًا.

- لاب توب توشيبا، سرعة 1600 ميجا هرتز، شاشة 13.3 بوصة HD هارد SSD بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت M.2، وبطارية ليثيوم بوليمر 4 خلايا، بسعر 18 ألفا و150 جنيهًا.

- لاب توب توشيبا، مدمج Intel® HD Graphics 520، ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت DDR3L بسرعة 1600 ميجا هرتز، شاشة 4.0 بوصة HD غير عاكسة، هارد فائق السرعة SSD بسعة تصل إلى 256 جيجابايت، ويعمل نظام تشغيل Windows 10 Pro، بسعر 20 ألفا و900 جنيه.

- لاب توب توشيبا، من الجيل السادس من شركة Intel إصدار Core i5 6200U بسرعة تصل إلى 2.80 جيجاهيرتز، ذاكرة 8 جيجا بايت DDR3L بسرعة 1600 ميجا هرتز، شاشة 14.0 بوصة HD هارد بسعة تصل إلى 500 جيجا بايت 7200 لفة في الدقيقة، بسعر 15 ألفا و380 جنيهًا.

- لاب توب توشيبا، من الجيل السادس سرعة تصل إلى 3.10 جيجاهيرتز، ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايتسرعة 1600 ميجا هرتز، شاشه 15.6 بوصة HD هارد بسعة تصل إلى تيرا بايت، بسعر 11 ألفا و850 جنيهًا.

أسعار لاب توب مختلف الماركات في الأسواق المصرية

- سامسونج 870 كيو في او ساتا 2.5 بوصة SSD، بسعر 17 ألف جنيه.

- سامسونج Odyssy نوت بوك 29 ألفا و100 جنيه.

- سامسونج جلاكسي، بسعر 19 ألفا و950 جنيهًا.

- سامسونج كروم بوك، سعر 4450 جنيه مصري.

- سامسونج، بسعر 6800 جنيه.

- سامسونج NP350V5C-S0QAE، بسعر5300 جنيه.

- سامسونج NP-530U4C-S02 – Ultrabook، بسعر 5700 جنيه.

- ديل انسبيرون 14-7430 - إنتل كور i5-1335U جيل 13 10 أنوية، DDR5 512 جيجا، سعر 28 ألفا و303 جنيهات.

- إتش بي 15-8 جيجا، هارد HDD - 15.6 بوصة، بسعر 18 ألفا و468 جنيهًا.

- V15 من لينوفو إنتل كور 8 جيجا هارد - شاشة 15.6 بوصة عالية، بسعر 17 ألفا و500 جنيه.

- لاب توب من ديل 14 بوصة، مايكروسوفت ويندوز 7 بروفيشينال، بسعر 8900 جنيه.

- HP لاب توب - 4 جيجا دي دي آر 4، ويندوز 11، بسعر 20 ألف جنيه.