انطلاق المهرجان الرياضي لكرة السلة للفتيات بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق مهرجان رياضي لاختيار الفتيات لكرة السلة والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة، تحت شعار «Her World» على ملاعب جمعية الشبان العالمية ببنها، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

اختيار الفتيات المتميزات

وأقيمت فعاليات اختيار الفتيات المتميزات بمشاركة ما يقرب من 100 فتاة، تمهيدا لإشراكهم في مراكز تدريب دائمة، وتقام هذه المهرجانات الرياضية بمشاركة مراكز شباب المحافظة، ويتم اختيار 30 فتاة وفق شروط ومعايير للعبة كرة السلة، ثم يتم إعداد المشاركات وتدريبهن بمعدل مرتين أسبوعيا، واختيار أفضل اللاعبات وضمهن للفرق التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة.

فعاليات المبادرة على مستوى الجمهورية

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن وزارة الشباب والرياضة، قطاع الرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري، أطلق فعاليات المبادرة على مستوى الجمهورية وتستهدف المرحلة العمرية 2013 / 2014 للفتيات اللاتي لا تمارسن اللعبة بشكل رسمي، ويتم تنفيذ المبادرة في مصر التي تعد الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقع عليها الاختيار من قبل الاتحاد الدولي للسلة لتنفيذ تلك المبادرة.

وفي حديث سابق، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وذلك في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية على رأس أولوياتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.