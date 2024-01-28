محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

التقى اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الأحد، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الدكتور أحمد بن محمد الجرواني، حيث أعرب الطرفان عن سعادتهما باللقاء الهام والذي يأتي في إطار استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين من منطلق الحرص المتبادل على نشر ثقافة التسامح والسلام على كافة المستويات.

فعاليات اللقاء المشترك

وأثمر اللقاء عن موافقة الدكتور أحمد الجرواني رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على أن يكون الإعلان عن مبادرة المجلس العالمي للتسامح والسلام جزءًا من الاحتفالية الكبرى التي ترعاها الدولة المصرية لإطلاق مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، على أن يقوم المجلس العالمي للتسامح والسلام، بعمل مقترحات بمحتويات ومكونات مبادرة المجلس، للعرض على محافظ جنوب سيناء للمراجعة والتدقيق مع باقي جهات الاختصاص المعنية ذات الصلة.

دعوة الكيانات المصرية في إطلاق مشروع التجلي الأعظم

كما وافق رئيس المجلس على دعوة أقصى عدد ممكن من الكيانات المصرية والإقليمية والدولية، مثل مشيخة الأزهر والكنيسة القبطية والفاتيكان وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها، والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة ذات الصلة، والشأن بما يكسب الحدث المصري الذي ترعاه الدولة المصرية والخاص بالإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين أقصى زخما أكبر على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا.

رئيس المجلس العالمي للتسامح تطلب إنشاء مقر بمدينة سانت كاترين

وأعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، عن تطلعه لإنشاء وتأسيس مقرا إقليميا للمجلس العالمي للتسامح والسلام على مستوى قارة إفريقيا بمدينة سانت كاترين، ليكون منبرا ومنارة لإشعاع قيم التسامح والسلام في المنطقة وإفريقيا والعالم، وتأكيدا لدور مصر المحوري في ذلك الشأن وترسيخا لحقيقة أن سانت كاترين منارة وقبلة عالمية للتسامح والسلام بالمنطقة العربية وإفريقيا والعالم.

وأبدى رئيس المجلس تطلعه لأن يكون المقر جاهزا للافتتاح حال موافقة الجانب المصري على فكرة إقامته خلال الاحتفالية المصرية الرسمية بإطلاق مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، وطالب محافظ جنوب سيناء بموافاته بمزيد من التفاصيل المكتوبة حول هذا الموضوع ليتم مراجعة المقترح والتدقيق فيه مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة.

حضر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والتنمية والاتصال السياسي، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظ جنوب سيناء، والدكتور آحمد حسن فولي عضو المجلس العالمي للتسامح والسلام، أستاذ القانون الدولي العام.