«حصن طفلك».. مبادرة لتعليم الأطفال القرآن في 79 مسجدا بشمال سيناء

انطلقت فعاليات مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن» التي تنظمها مديرية الأوقاف بمساجد محافظة شمال سيناء، لحفظ القرآن وتعلم تفسيره للأطفال، في 79 مسجدا.

وذكرت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان، أن 79 مسجدا بمحافظة شمال سيناء اشترك في المبادرة، لتحفيظ الأطفال القرآن بالتلاوة الصحيحة، ومعرفة القراءات والتفاسير، ومعاني الكلمات.

دروس في الفقه والأخلاق الإسلامية

وأضافت مديرية أوقاف شمال سيناء أنه يتخلل عملية الحفظ دروس في الفقه والأخلاق، والمعرفة الحقيقية بالدين الإسلامي السمح.

وأشارت مديرية الأوقاف، إلى أنه جرى التسجيل في 79 مسجدا، موزعة على العريش والشيخ زويد، ورفح، وبئر العبد ورمانة، وقرى ومدن وسط سيناء.

التدريب على الحفظ والقراءة الصحيحة

وقال الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر ، أحد أكبر مساجد محافظة شمال سيناء لـ«الوطن»: إن الأعداد تزداد يوما بعد يوم من الجنسين، مشيرا إلى أن المبادرة يُشرف عليها عددا من شيوخ وعلماء مديرية الأوقاف، المنتقين بشكل دقيق، والذين يملكون خبرات علمية كبيرة في تعليم وتدريب الأطفال على القراءة الصحيحة، وحُسن التدبر القرآني.

ومن المقرر أن تستمر دروس الوعظ، وحفظ القرآن الكريم، طوال عطلة نصف العام، على أن يعود الأطفال لاستكمال دروسهم عقب نهاية امتحانات آخر العام الدراسي.