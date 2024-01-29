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مواعيد إعلان نتائج امتحانات النقل لطلاب الجيزة 2024.. اعرف الرابط

كتب:

سلامة عامر
06:16 م | الإثنين 29 يناير 2024
امتحانات الطلاب- أرشيفية

امتحانات الطلاب- أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه للمرة الأولى سيتم إعلان نتائج الامتحانات إلكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل «الرابع والخامس والسادس» الابتدائي و«الأول والثاني» الإعدادي بالمدارس خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان إلى أنه سيتم الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل «الرابع والخامس والسادس» الابتدائي، والأول الإعدادي عبر الموقع الإلكتروني للمديرية الأربعاء المقبل، والاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي والثاني الإعدادي الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيتم الاستعلام عن النتائج  بالرقم القومي ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط.

تحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية 

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن إعلان نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي، وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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