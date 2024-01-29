أكثر من 10 ندوات على هامش اليوم الخامس للدورة 55 من معرض الكتاب

قال محمد الخطيب، مراسل التلفزيون المصري، إن اليوم الخامس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شهد زخما من الأحداث والندوات الثقافية إذ أقيمت أكثر من 10 ندوات.

ندوة خاصة بمكتبة الإسكندرية

وأضاف الخطيب، خلال تغطية أنشطة الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن ندوة خاصة بمكتبة الإسكندرية أقيمت وتحدث فيها أحمد زايد رئيس المكتبة عن كيفية نجاح مصر في محاربة الإرهاب ثم انطلقت لمرحلة البناء والتعمير.

وأفاد بأن الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ناقش في ندوة خاصة التاريخ الفرعوني وكيف أن مصر مهد الحضارة والثقافة، كما كانت هناك ندوة لشاعر مكسيكي حرص على حضور المعرض وإلقاء الشعر.

اليوم الخامس يشهد إقبالا مميزا للشباب والأسر المصرية

وتابع أن نسبة الإقبال كبيرة جدا منذ الساعات الأولى من الصباح، كما أن نسبة حضور الشباب كبيرة جدا، وشهد اليوم إقبالا مميزا للأسر المصرية، كما شهدت صالة 2 تنوعا كبيرا في الكتب المعروضة من أدب وتاريخ وحتى كتب التسويق الرقمي التي جذبت الشباب ممن لديهم شغف في مجال التسويق الإلكتروني لاقتنائها.