خالد عكاشة: الدولة المصرية انتصرت على الإرهاب.. ودفعت أثمانا باهظة

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية انتصرت على الإرهاب، ودفعت فيه أثمانا باهظة من الدماء، لافتا إلى أن أخطر موجة إرهابية هو ما تعرض له العالم في عام 2011، إذ إنها الأخطر والأعنف.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

مواجهة الإرهاب

ولفت «عكاشة» إلى أن هناك سمات محددة للتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب، وأهم سماتها أن الدولة كان لديها حس استراتيجي واضح ونقي، كما كان لديها قدر من الشفافية، لأنها كانت مدركة لخطورة تلك الموجة، تحديدا من الإرهاب الذي بدأ عام 2011.

وأكد أن المجتمع المصري لم يكن فاقدا لتلك الرؤية، وكان لديه وعي ليقف كتفا بكتف مع الدولة في حملتها لمواجهة الإرهاب، مشددا على أن الملمح الواضح والصريح، هو أن الشعب المصري بمختلف فئاته من كتاب وصحفيين ورجال الدين والفكر، كان لهم دور كبير في التوعية بذلك الأمر، وبهذا الشكل من أشكال المواجهة.

وأشار إلى أن هذه الموجة الإرهابية كانت تستهدف عصب المؤسسات الوطنية للدول التي نشأت فيها هذه الجماعات، وأضاف: «مؤسسات الدولة المصرية لم تتأخر في مساندة وإنقاذ البلاد في 30 يونيو عام 2013، وذلك التهديد لم يقتصر على الدولة المصرية فقط، بل كان يهدد الشرق الأوسط والدول العربية على وجه الخصوص».

وشدد على أن القرارات المصرية المصيرية جعلت القوات المسلحة الصف الأول في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجدية، هو الذي أنقذ الدولة المصرية وكتب لها الانتصار.

كيانات موازية بعيدة

كما انتقد «عكاشة» النسخة الإيرانية في الحكم، التي تقوم على كيانات موازية بعيدة عن الدولة، موضحا: «هذا النوع من المشروعات، هو الذي كان يدور بدقة في عام 2012، ومن الأشياء البالغة الخطورة، دخول مفهوم للمرتزقة والميليشيات، ولم تعد فكرية فقط، ويحتاج ذلك الأمر قبضة صلبة لمواجهته، ويجب التمسك بقارب المشروعات الوطنية».