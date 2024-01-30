بشرى سارة لأهالي جنوب سيناء.. طرح محال تجارية بنظام حق الانتفاع في نويبع

أعلنت محافظة جنوب سيناء ممثلة في الوحدة المحلية لمركز مدينة نويبع، طرح 7 محال تجارية بمساحات مختلفة مقسمة على حديقة الطفل وممشى أهل مصر بالمدينة، وسوف تطرح من خلال مزاد علني يقام على يومين، المزاد الأول يوم 18 فبراير 2024، والمزاد الثاني 19 فبراير 2024، وذلك بمقر مجلس مدينة نويبع، وتم تحديد الشروط والمستندات اللازمة للاشتراك بالمزاد.

طرح محلات بحديقة الطفل بمدينة نويبع

قال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة نويبع لـ«الوطن» إن المزايدة العلنية المحلية الأولى تطرح 3 محلات تجارية أرقام 2 و3 و4 داخل حديقة الطفل بمدينة نويبع بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات، وسوف تطلق جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 وذلك بمقر مجلس مدينة نويبع.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المزايد يقوم بسداد رسوم دخول للمزاد التأمين الإبتدائي ويبلغ 1750 جنيها ويستكمل 10% من القيمة الكلية للعقد بحد أقصى 5 سنوات فور رسو المزاد عليه بالإضافة إلى أن كراسة الشروط يتم شراؤها بقيمة 299 جنيها مع دفع 14% ضريبة للقيمة المضافة و15 جنيها صناديق.

طرح محلات بممشى أهل مصر بمدينة نويبع

كما أعلن المجلس المحلي عن مزايدة علنية محلية لطرح 4 محلات بممشى أهل مصر بمدينة نويبع بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات وسوف تطلق جلسة المزاد يوم الاثنين 19 فبراير 2024 ويقوم المزايد بسداد رسوم دخول المزاد «التأمين الابتدائي» وقيمته 800 جنيه ويستكمل 10% من القيمة الكلية للعقد بحد أقصى 5 سنوات فور رسو المزاد عليه ويقوم المزايد بدفع قيمة كراسة الشروط 299 جنيها بالإضافة إلى 14% قيمة مضافة و15 جنيها صناديق.

المستندات والأوراق المطلوبة للمزادات.

وجاءت المستندات المطلوبة لدخول المزاد للمواطنين كالآتي:

_ بطاقة الرقم القومي سارية ومثبت بها الإقامة بمحافظة جنوب سيناء.

_ سجل تجاري حديث.

_ شهاده التسجيل بضريبة القيمة المضافة للشركات أو الإعفاء منها.

_ ما يفيد شراء كراسة الشروط.

_ ما يفيد سداد التأمين الابتدائي.

_ كراسة الشروط والمواصفات.

_ عقد تأسيس للشركات.

_ ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية.

وتعتبر أحكام القانون 182 لسنة 2018 لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما مكملين لهذا الإعلان.