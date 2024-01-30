رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

بشرى سارة لأهالي جنوب سيناء.. طرح محال تجارية بنظام حق الانتفاع في نويبع

كتب:

داليا منير
02:21 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
مدينة نويبع

مدينة نويبع

أعلنت محافظة جنوب سيناء ممثلة في الوحدة المحلية لمركز مدينة نويبع، طرح 7 محال تجارية بمساحات مختلفة مقسمة على حديقة الطفل وممشى أهل مصر بالمدينة، وسوف تطرح من خلال مزاد علني يقام على يومين، المزاد الأول يوم 18 فبراير 2024، والمزاد الثاني 19 فبراير 2024، وذلك بمقر مجلس مدينة نويبع، وتم تحديد الشروط والمستندات اللازمة للاشتراك بالمزاد.

طرح محلات بحديقة الطفل بمدينة نويبع

قال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة نويبع لـ«الوطن» إن المزايدة العلنية المحلية الأولى تطرح 3 محلات تجارية أرقام 2 و3 و4 داخل حديقة الطفل بمدينة نويبع بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات، وسوف تطلق جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 وذلك بمقر مجلس مدينة نويبع. 

وأشار رئيس المدينة إلى أن المزايد يقوم بسداد رسوم دخول للمزاد التأمين الإبتدائي ويبلغ 1750 جنيها ويستكمل 10% من القيمة الكلية للعقد بحد أقصى 5 سنوات فور رسو المزاد عليه بالإضافة إلى أن كراسة الشروط يتم شراؤها بقيمة 299 جنيها مع دفع 14% ضريبة للقيمة المضافة و15 جنيها صناديق. 

طرح محلات بممشى أهل مصر بمدينة نويبع

كما أعلن المجلس المحلي عن مزايدة علنية محلية لطرح 4 محلات بممشى أهل مصر بمدينة نويبع بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات وسوف تطلق جلسة المزاد يوم الاثنين 19 فبراير 2024 ويقوم المزايد بسداد رسوم دخول المزاد «التأمين الابتدائي» وقيمته 800 جنيه ويستكمل 10% من القيمة الكلية للعقد بحد أقصى 5 سنوات فور رسو المزاد عليه ويقوم المزايد بدفع قيمة كراسة الشروط 299 جنيها بالإضافة إلى 14% قيمة مضافة و15 جنيها صناديق.

المستندات والأوراق المطلوبة للمزادات.

 وجاءت المستندات المطلوبة لدخول المزاد للمواطنين كالآتي:

_ بطاقة الرقم القومي سارية ومثبت بها الإقامة بمحافظة جنوب سيناء.

_ سجل تجاري حديث.

_ شهاده التسجيل بضريبة القيمة المضافة للشركات أو الإعفاء منها. 

_ ما يفيد شراء كراسة الشروط.

_ ما يفيد سداد التأمين الابتدائي. 

_ كراسة الشروط والمواصفات.

_ عقد تأسيس للشركات.

_ ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية.

 

وتعتبر أحكام القانون 182 لسنة 2018 لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما مكملين لهذا الإعلان.

 

 

 

اقرأ المزيد:

جنوب سيناء تحصد 45 ميدالية في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

وكيل تعليم جنوب سيناء يؤكد: نسعى لتنمية المعلم مهنيا

اعتماد الأحوزة العمرانية بـ9 مدن في جنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في محافظة جنوب سيناء

انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «المرأة تقود» في جنوب سيناء

«أوقاف جنوب سيناء» إقبال كبير من الأهالي على مبادرة «حصن طفلك»

«زراعة جنوب سيناء» تنظم برنامجا تدريبيا لزيادة إنتاج المحاصيل والدواجن

اعتماد أحوزة عمرانية جديدة بـ9 وديان في جنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بقلم داليا منير