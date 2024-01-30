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معرض القاهرة الدولي للكتاب

محافظ جنوب سيناء يشهد تدريبات «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»

كتب:

داليا منير
06:48 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء في الإحصاءات والمشاريع القومية التي تهم الدولة، والتي تساعد في تحقيق أهداف التنمية والرفاهية العامة، بالإضافة إلى أهمية التدريب للوصول إلى بيانات دقيقة وتنسيق الجهود، كذلك أهمية بناء القدرات لمنسوبي المحافظة للحصول على بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتطوير وتحسين الخدمات بالمحافظة.

فعاليات التدريب

جاء هذا اليوم الثلاثاء 30 يناير، أثناء حضور محافظ جنوب سيناء فعاليات التدريب الخاص بدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لدعم آلية رصد البيانات ومنهجيات العمل واستخدام التقنيات المتقدمة، وذلك لعمل بعض الدراسات على مدينة دهب، في إطار التنسيق والتعــاون بين محافظة جـنوب سيناء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبناءً على نتائج زيارة بين المحافظ ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

دور المحافظة في دعم العاملين 

كما أكد أن المحافظة تقوم بتقديم كل الدعم للعاملين من الجهاز والمحافظة في تنفيذ الدراسة المطلوبة بمدينة دهب، مشيرا لأهمية التدريب الخاص بدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لرصد البيانات لمدينة دهب، للمساهمة في تطوير قدرات العاملين من إداريات المحافظة وحصول المحافظة على بيانات دقيقة، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وقياس الأداء وتقييم البرامج والمشروعات.

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