تدريب العاملين في مدن جنوب سيناء على نظم تحليل البيانات المكانية

حرص اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على متابعة أعمال التدريب الذي يُجرى في مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والخاص بالعاملين في مدن أبوزنيمة وأبورديس وسانت كاترين، على نظم المعلومات الجغرافية «GIS» وتحليل البيانات المكانية، وذلك ضمن المرحلة الثانية في ملف التوثيق الجغرافي.

فعاليات التدريب

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وقام بالتدريب الدكتورة إيمان المتولي عضو برنامج البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة إسراء عاطف حامد مدير الجومكانية بديوان عام المحافظة.

أهمية التدريب على نظم المعلومات الجغرافية

وأشاد المحافظ بالتدريب في إطار تخريج كوادر متخصصة يقومون بالعمل داخل المحافظة بدقة للنهوض بهذا القطاع الهام وتوفير بنية معلوماتية دقيقة لهذا الصدد، ضمن الأهداف التي تسعى لها الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي