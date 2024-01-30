متابعات ميدانية لـ33 هيئة شبابية ورياضية في القليوبية لتحسين الخدمات

كلّف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 33 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعه عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء، ومتابعة حمامات السباحة والتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لأكاديميات السباحة وترشيد الكهرباء، وغلق الإضاءة الخارجية لقاعات الأفراح وللمركز، ماعدا أمام الكاميرات، وإقامة جميع المباريات قبل المغرب، وإغلاق إضاءة الملاعب بعد المباريات في حالة عدم الاستخدام والأمن والسلامة والأنشطة والعضوية ومستحقات الوزارة والضرائب وكسب العمل، ومواعيد فتح وغلق المركز ودواعي الامن والسلامة وطفايات الحريق الاستعداد لموسم الشتاء تحسبا لسقوط امطار غزيرة وتم تدوين الملاحظات في سجل المتابعة.

خريطة متابعات مراكز شباب القليوبية

وشملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر، و4 مراكز بإدارة الخانكة، و7 مراكز بإدارة بنها، و3 مراكز بإدارة شبرا الخيمة وناد، أما قليوب 4 مراكز، و4 مراكز بإدارة طوخ، و5 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر، ومركز بإدارة القناطر.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب تهدف إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.