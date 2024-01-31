أشهر 5 أكلات بدوية في جنوب سيناء.. «بينها الفراشيح واللصيمة»

تشتهر القبائل البدوية في وديان محافظة جنوب سيناء، بالأكلات المختلفة ذات المذاق المتميز، ويتم طهيها على نار الحطب، وتتكون أغلبها من الدقيق والأرز ولحوم الأغنام التي يقومون بتربيتها وكذلك الخضروات المزروعة لديهم بطرق بسيطة.

الأكلات البدوية في جنوب سيناء

«الأكلات البدوية جزء لا يتجزأ من الثقافة القبلية، هكذا قال ربيع بركات، دليل بدوي من قبيلة الترابين بمدينة نويبع، موضحا أن المندي والفراشيح على قائمة الأكلات البدوية التي يعتمدون عليها لسهولة طهيها بالطرق البدائية، وتختلف طرق الطهي حسب عادات وموروثات كل قبيلة.

أشهر 5 أكلات لقبائل جنوب سيناء

وتشمل قائمة الأكلات البدوية في جنوب سيناء ما يلي:

- المندي وهو شواء اللحم سواء الدجاج أو لحم الماعز بعد «التتبيل» بالليمون والبصل والملح والفلفل الأسود، ويتم حشوه بالأرز، ويترك ساعة ثم يطهى من خلال وضعه داخل برميل قاعدته تحتوي على فحم مشتعل، ويوضع به اللحم لمدة تتراوح بين ساعتين أو 3 ساعات حتى ينضج.

- الفراشيح وهو خبز يتكون من دقيق وملح وماء ليصبح سائل، ويتم سكبه على الصفيح الساخن أو القصعة المقلوبة فوق الجمر، ويقلب حتى النضج.

- العصيدة وهي الوجبة الأساسية في فصل الشتاء، وتتكون من الدقيق والسمن واللبن، ويتم «تحمير» السمن مع الدقيق واللبن، وقبل النضج الكامل يتم وضع التمر للخليط ويقلب حتى اكتمال النضج، وهي وجبة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء.

- اللصيمة ويشتهر بها أبناء القبائل، وتتكون من الدقيق والبطيخ النيء البكر الذي لم يكتمل نضجه، ويمكن أن يستبدل بالكوسة أو الباذنجان، ويوضع عليه توابل من ملح وزيت زيتون وثوم وفلفل وطماطم وليمون ويقلب حتى اكتمال نضجه.

- الكمونية وهي عبارة عن أحشاء الخروف أو الماعز وتتكون من الأمعاء والكبدة والكرشة، ويتم غسلها حتى يزال منها أي رائحة وتنقع في الخل للتأكد من نظافتها، ثم تتبل بالبصل والملح والطماطم والكمون وتقلب، ويضاف إليها الماء حتى تمام النضج.