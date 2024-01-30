محافظ جنوب سيناء يناقش تجهيزات الوحدة البيطرية بمضمار هجن شرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، في مكتبه بشرم الشيخ، اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بهدف مناقشة الوضع الحالي ومتطلبات الوحدة البيطرية استعدادا لاستضافة فعاليات سباقات الهجن المحلية والدولية المقرر انطلاقها بداية من شهر مارس المقبل، تزامنا مع العيد القومي للمحافظة وأعياد تحرير طابا.

توفير احتياجات الوحدة البيطرية

وناقش محافظ جنب وسيناء خلال اللقاء، توفير الشرائح الإلكترونية «الميكروشيب» والأدوية اللازمة للجمال التي ستشارك في السباقات، كما تفقد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوحدة البيطرية في مضمار الهجن الدولي بوادي الخروم بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على النواقص وما يلزم الأطباء لتوفيره قبيل انطلاق السباقات.

مضمار هجن شرم الشيخ

ويعد مضمار الهجن بشرم الشيخ ضمن أفضل المضامير في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى أنه ضمن أفضل 5 مضامير للهجن على مستوى العالم، ومدعم بوحدة بيطرية مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات البيطرية، بالإضافة إلى سكن للهجانة وأماكن لمبيت ورعاية الهجن.