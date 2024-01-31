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معرض القاهرة الدولي للكتاب

منى زكي تحقق 6 ملايين جنيه إيرادات بفيلم رحلة 404 خلال أسبوع

كتب:

هبة أمين
09:50 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
منى زكي فيلم رحلة 4040

منى زكي فيلم رحلة 4040

حقق فيلم رحلة 404 في دور العرض السينمائي خلال 7 أيام، إيرادات بنحو 6 ملايين و635 ألفا و512 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وحظي بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة فور انطلاق طرحه بالسينمات.

واحتل فيلم 404 بطولة منى زكي المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، وحقق أمس الثلاثاء في شباك تذاكر السينما نحو 755 ألفا و330 جنيه، وجاء فيلم الحريفة في المركز الأول بمليون و600 ألف جنيه.

أبطال الفيلم

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم من خلال شخصية غادة التي تقرر الابتعاد عن ماضيها بكل ما فيه، وتقرر الذهاب إلى رحلة حج بصحبة والدها، ولكن في لحظة تجد أن أخطاء الماضي تطاردها وهناك من يسعى لجعلها تعود مرة أخرى.

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بقلم هبة أمين