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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هل رأى النبي الغيب كليا في المعراج للسماء؟.. معجزة يحتفل بها المسلمون كل عام

كتب:

رؤى ممدوح
10:21 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن التوقيت الذي كشف فيه الغيب كلياً عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في معجزة إلهية يحتفل بها المسلمون في كل عام.

كشف الغيب كلياً عن النبي محمد 

وحول موعد كشف الغيب كلياً للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول «جمعة» إنَّ رحلة المعراج هي إعجاز فريد خص الله سبحانه به سيد الخلق سيدنا محمد ﷺ دون غيره من الخلائق ، ففي لحظة لطيفة خاطفة صعد من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا، ومنها إلى سدرة المنتهى وهو ما يعد كشفا كليا للغيب، متابعًا «يعد ذلك الأمر خروجا كاملا عن قوانين الأرض وتجاوزًا لا تستطيع بلوغه حواس الإنسان ومداركه».

معجزة النبي في المعراج للسماء

وأشار جمعة إلى أنّ هذه المعجزة الكبرى أنَّها أخذت بيد النبي ﷺ ليتجاوز عوالم الكون ومحددات الوجود ، وهي عوالم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، ولفت إلى أن عالم الزمان فقد طوى الله عز وجل لنبينا ﷺ الزمان بما لا تبلغه العقول ولا تستوعبه الأفهام إلا إذا أدركت تلك العقول نفحات من الإيمان: «وأما عالم المكان فإنَّه ﷺ تجاوز كل مكان وصله مخلوق من نبي مقرب أو ملك مرسل حيث تجاوز السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله عز وجل بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر».

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